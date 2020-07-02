إحداها من 20 عامًا.. محمود حميدة ينشر صورتين له في سيوة بين الماضي والحاضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ظهر الفنان محمود حميدة، في صورتين مختلفتين خلال تواجده في سيوة ، إحداها منذ ٢٠ عاما أي في عام ٢٠٠٠ والأخرى في ٢٠٢٠.

ونشر حميدة، الصورتين عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق: "سيوة من ٢٠ سنة، ودلوقتي، ما أجمل لقاء الأهل.. الشيخ عبد الرحمن جبريل وأسرته الكريمة.. ربنا يدوم الحب".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان محمود حميدة فى سباق دراما رمضان الماضي مسلسل "لما كنا ‏صغيرين"، وشارك ببطولته خالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود ‏حجازي وهاني عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطي، وإخراج محمد ‏علي.‏

كما يستعد حميدة، لعرض فيلمه "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد ‏الحميد، ‏وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏في بطولته كل من: ‏أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من ‏الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه في إطار رومانسي.