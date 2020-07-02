بعد اتهامها بالتنمر على المحجبات.. ميس حمدان تعلق لـ"الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الفنانة ميس حمدان، لهجوم حاد من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها البعض بالتنمر على المحجبات والسخرية منهن، وذلك بسبب فيديو كوميدي قديم لها قدمت خلاله شخصية لفتاة تُدعى "سماح"، من وحي خيالها، بهدف رسم الابتسامة على متابعيها ومحاولة منها في استغلال الوقت الذي يقضيه البعض في منازلهم للحد من جائحة فيروس كورونا.

وتواصل "الخليج 365"، مع "ميس"، للتعليق على الهجوم الذي تعرضت له، من قبل البعض ووصفها بـ"التنمر"، والسخرية من الحجاب، وقالت إنها لا تستوعب فكرة اتهامها بإنها تتنمر على أحد كما أكدت إنها لا تقترب من الحجاب من قريب أو من بعيد، وأن ما كانت ترتديه في الفيديو ليس حجابًا.

وأكدت "ميس" أنها بدأت مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في أحد البرامج التي تقدم الاسكتشات الكوميدية، وخلال هذه الفترة قدمت أكثر من شخصية من بينها شخصية "سماح" مثار الجدل، وقالت: "أحب التقليد وتقديم بعض الشخصيات بطريقة كوميدية ساخرة، وده اللي أعتقد بيميزني عن أي فنانة في الوطن العربي، إني عندي قدرة التشكيل والتغيير في الشكل والصوت والحركات وكل حاجة".

وتابعت: "في فترة الحجر المنزلي قررت إني أعمل كل أسبوع كاراكتر، وأنا عندي مخزون كتير، اللي بيقلد مش بيقلد فنانين بس، اللي بيقلد بيختلق أي حاجة سواء من الواقع أو من وحي الخيال، فقولت خليني استغل الفرصة وشجعني إن الناس بتحبني في منطقة الكوميدية والتقليد، كمان مع قلة الأعمال الفنية اللي الفنان مبيقدرش يطلع يفجر فيها قدراته في الحتة دي، قولت أسلي نفسي بنفسي وأفجر طاقتي".

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ورفضت "ميس"، اتهام البعض لها بالتنمر جملة وتفصيلا، قائلة: "من إمتى بنبص على الفن والكوميديا والاسكتشات الفكاهية بالتنمر؟.

واستشهدت "ميس"، بعدد من الفنانين الكبار الذين قدموا شخصيات من خلال عدد الأعمال الفنية قائلة: "أستاذ عادل إمام لما جسد شخصية ست شكلها غريب في فيلم احترس من الخط كان بيتنمر؟، هاني رمزي لما عمل فيلم غبي منه فيه كان بيتنمر؟، أحمد مكي لما عمل حزلقوم وظهر بالنمش وبالشعر البرتقالي كان بيتنمر؟ أحمد حلمي لما عمل اكس لارج هنقول بيتنمر على التخان؟ ولا أحمد فهمي وأكرم حسني اللي كل سنة ماشاء الله بيعملوا مسلسلات فيها كل يوم كاركتر ده يبقى تنمر؟.

وأوضحت ميس حمدان، إنها دونت على مقطع الفيديو محل الجدل إنه من وحي الخيال: "وحتى لو مكتبتش، من إمتى بنبص للفن على إنه تنمر، وفيديو سماح أنا منزلاه من سنتين عندي وكل الكومنتات لطيفة وجميلة".

واختتمت ميس تعليقها قائلة: "بحترم كل الناس وكلهم على راسي، وبديهم العذر بقول يمكن الملل والاكتئاب من قعدة البيت هما السبب، وكمان السوشيال ميديا خلت اللي معندوش رأي بقى له رأي، والناس بقت نوعا ما بقت حادة ومش كل الناس الحقيقة لإن فيه ناس عاجبهم الفيديو وأنا خضتي من الحتة دي من امتى بنبص للفن كدا".

وأضافت: "يقولوا عليا بتنمر لما انتقد حد بعينه أو أظهر بشخصيتي (ميس) وقاعدة بتريق على شكل أو على حاجة لكن من الواضح جدًا إنه كاركتر، واللي على رأسي ده مش حجاب أنا مسكت شال كدة وحطيته إنما ده مش حجاب، من أين لهم بهذا التفكير وليه دماغنا تروح للسكة دي؟.