تعاقدت شركة ترك برودكشن مع النجم المغربي بركان الأغنية العربية محمد الريفي، والفائز بالنسخة الأولى من برنامج "أكس فاكتور"، لإنتاج عدد من الألبومات الغنائية وتصوير عدد من الكليبات وأيضاً إدارة الأعمال الخاصة بالنجم محمد الريفي والذى يتولى إداره أعماله طارق العتر وهو مدير أعمالعدد من نجوم الغناء الوطن العربي مثل ميجا ستار محمد فؤاد والسوبر ستار شيرين عبد الوهاب وغيرهم من نجوم الغناء.
وشركة ترك برودكش هى شركة للإنتاج السينمائي والموسيقى أسسها رجل الاعمال رائد ترك و قدتعاقدت شركة ترك برودكشن علي عدد من الأعمال السينمائية الضخمة و منها "رحلة العائلة المقدسة" و آخر يهود الإسكندرية، حكاية ٧٧٧، حكاية آدم، مايكل وأسرار مريم، برنامج ذكرياتي معهم من تقديم الماكيير العالمي محمد عشوب.
وقد إنتهت شركة ترك برودكشن من التعاقد مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي و سيتم الإعلان عنهم في وقت قريب.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الريفي يتعاقد مع شركة ترك برودكشن في أعماله القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.