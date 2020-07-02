محمد الريفي يتعاقد مع شركة ترك برودكشن في أعماله القادمة

تعاقدت شركة ترك برودكشن مع النجم المغربي بركان الأغنية العربية محمد الريفي، والفائز بالنسخة الأولى من برنامج "أكس فاكتور"، لإنتاج عدد من الألبومات الغنائية وتصوير عدد من الكليبات وأيضاً إدارة الأعمال الخاصة بالنجم محمد الريفي والذى يتولى إداره أعماله طارق العتر وهو مدير أعمال

عدد من نجوم الغناء الوطن العربي مثل ميجا ستار محمد فؤاد والسوبر ستار شيرين عبد الوهاب وغيرهم من نجوم الغناء.

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وشركة ترك برودكش هى شركة للإنتاج السينمائي والموسيقى أسسها رجل الاعمال رائد ترك و قد

تعاقدت شركة ترك برودكشن علي عدد من الأعمال السينمائية الضخمة و منها "رحلة العائلة المقدسة" و آخر يهود الإسكندرية، حكاية ٧٧٧، حكاية آدم، مايكل وأسرار مريم، برنامج ذكرياتي معهم من تقديم الماكيير العالمي محمد عشوب.

وقد إنتهت شركة ترك برودكشن من التعاقد مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي و سيتم الإعلان عنهم في وقت قريب.