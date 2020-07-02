كشف الفنان ضياء عبد الخالق عن تطورات حالته الصحية بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد (Covid19)، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب "عبدالخالق": " لكل حبايبى وأصدقائي وجمهوري اللى قلقوا على ولكل اللى سألوا عنى بالتليفون أو برساله أحب اطمنكوا أنا بخير والحمد لله نتيجة المسحة سلبية Advertisements والتشخيص نزلة معوية حادة أشكركم على كم الحب اللى غمرتونى به وآسف لو كنت عملت لكم قلق وإنى ماقدرتش أرد على كل الناس ". والتشخيص نزلة معوية حادة أشكركم على كم الحب اللى غمرتونى به وآسف لو كنت عملت لكم قلق وإنى ماقدرتش أرد على كل الناس ". يذكر أن الفنان ضياء عبد الخالق شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي2020، ضمن فريق عمل مسلسل "الاختيار"، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل وعدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، أحمد خالد صالح وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى. عمل مسلسل "الاختيار"، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل وعدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، أحمد خالد صالح وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اشتباه إصابته بـكورونا.. ضياء عبدالخالق يطمئن جمهوره على حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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