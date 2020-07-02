شاركت الفنانة الكبيرة صفية العمرى، جمهورها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام ".
وظهرت "صفية" في الصورة بصحبة الراحل عزت أبو عوف، من فيلم "بيبو وبشير"، معلقة عليها: "سنة عدت ومازلت في القلب.. عزت أبو عوف".
ويحل اليوم، الأربعاء، الذكرى الأولى لرحيلالفنان عزت أبو عوف، والذي رحل عن عالمنا يوم 1 يوليو 2019، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، بعد معاناة مع المرض في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.
وفي سياق آخر، كانت انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كلمراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه، ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمري، والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاته الأولى .. صفية العمري تشارك جمهورها صورة مع الراحل عزت أبو عوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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