نشرت الفنانة سمية الخشاب، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وجمع الفيديو بين مجموعة صور لـ "سمية" بالمايوه على شاطئ البحر، على المهرجان الشعبي "عود البطل"، والتي يغنيها حسن شاكوش، وعمر كمال.

لـ "سمية" بالمايوه على شاطئ البحر، على المهرجان الشعبي "عود البطل"، والتي يغنيها حسن شاكوش، وعمر كمال. View this post on Instagram #سميه_الخشاب 🦋🇪🇬❤️💃 #energy #power#positivevibes #air #meditation #universe Advertisements A post shared by Somaya Elkhashab سمية الخشاب (@somaya.elkhashab.star) on Jul 1, 2020 at 12:34pm PDT يُذكر أن، آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. سمية الخشاب تتألق بالمايوه على شاطئ البحر على أنغام "عود البطل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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