نشرت الفنانة سمية الخشاب، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وجمع الفيديو بين مجموعة صورلـ "سمية" بالمايوه على شاطئ البحر، على المهرجان الشعبي "عود البطل"، والتي يغنيها حسن شاكوش، وعمر كمال.
يُذكر أن، آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. سمية الخشاب تتألق بالمايوه على شاطئ البحر على أنغام "عود البطل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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