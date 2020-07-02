بـالفيديو .. محمد رمضان يصل إلى المغرب بـطائرة خاصة

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، بفيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في الفيديو، أثناء وصوله إلى

دولة المغرب على متن طائرة خاصة، لإحياء أحد الحفلات هناك، على نغمة اغنيتة الجديدة "تيك توك".

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تحضيرات مسلسله الجديد "الإمبراطور"، والذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، ويجسد خلاله السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي، المسلسل من تأليف بشير الديك.

