نانسي عجرم: إن لم تكن تحمل هم الوطن فأنت هم على هذا الوطن

ولم تستطع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أن تخفي انزعاجها مما يشهده لبنان مؤخراً من تردي في الأوضاع بشكل عام، ومن المعروف عنها أنها نادراً ما تطلق تصريحات لها علاقة بالسياسة بل تتجنبها قدر الإمكان.

لكن يبدو أن نانسي وطالما أنها مواطنة لبنانية فهي تتفاعل مع ما يحدث من تدهور في لبنان بكثير من الانزعاج والقلق، وهذا ما عبّرت عنه في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي متوجهة إلى من باع ضميره وكتبت :”لكل من باع ضميره في بلدي: إن لم تكن تحمل هم الوطن فأنت هم على هذا الوطن الوطن.. أنا وأنت، وليس يا أنا.. يا أنت”.

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وانهالت التعليقات على منشور نانسي من متابعيها الذين وافقوها الرأي متمنين أن يخرج لبنان من محنته قريباً.

إشارة إلى أن نانسي كانت حطمت الأرقام على صعيد نسب المشاهدة لأغنياتها على يوتيوب، حيث تخطت أغنية عم بتعلق فيك الـ100 مليون مشاهدة، وكليب بدنا نولع الجو الـ70 مليون مشاهدة وكليب قلبي يا قلبي الـ20 مليون مشاهدة.

في سياق منفصل، تعتبر النجمة اللبنانية نانسي عجرم واحدة من اكثر النجوم العرب انتشاراً على الانترنت ومواقع التواصل الإجتماعي فيتابعها ملايين المعجبين على مختلف حساباتها الرسمية كما وحصدت نسب مشاهدة من بين الأعلى في أغنياتها وكليباتها.

وتعتبر الأرقام التي تحققها نانسي عجرم ترجمة لجماهيريتها الكبيرة في الوطن العربي وبلدان الإغتراب.