شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تحيي ذكرى وفاة عزت أبو عوف.. وتعلق: كلنا مُفتقدينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الذكرى الأولى لوفاة الفنان عزت أبو عوف، حيث نشرت صورة قديمة بالأبيض والأسود برفقته، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلفت قائلة :" كلنا مُفتقدينك جدا".





يشار إلى أنه مر عام على رحيل الفنان القدير عزت أبو عوف عن عالمنا ولكن بأعماله وسيرته العطرة ما زال يعيش بيننا وكأنه لم يفارقنا أبدًا، والذى توفي العام الماضى عن عمر يناهز 70 عامًا بعد أن خضع لجراحة في القلب عام 2015 وتعافى منها، لكنه عانى من مشكلات صحية أدت لتدهور صحته.

انضم أبوعوف إلى أكثر من فرقة غنائية ثم فرقة "Les Petits Chats" التي اشترك فيها مع مجموعة من الموسيقيين الشباب آنذاك منهم عمر خورشيد وعمر خيرت وهاني شنودة، "Black Coats" التي تفككت بعد فترة ، وأسس فرقة تجمعه بشقيقاته الأربع، والتي تفككت أيضاً بعد نجاحهم الكبير.

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لم تقتصر براعة أبو عوف على الموسيقى والغناء فقط، بل امتدت إلى التمثيل أيضاً، فقدم مجموعة مميزة من الأفلام التي بدأها بـ"آيس كريم في جليم" للمخرج خيري بشارة، عام 1992، وشارك خلال تلك الفترة التى امتدت إلى 27 عاماً، فيما يقرب من 200 عمل ما بين الدراما التليفزيونية والسينمائية وكان كلمة سر نجاح أى عمل فنى يشارك فيه لذلك كان يكون أول من يوقع فى اى عمل فنى بعد صاحب البطولة المطلقة فورا لانشغاله الدائم.