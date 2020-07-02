شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب تنفى إصابتها بكورونا: "أعانى من آلام فى الظهر.. ليه الشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة سميحة أيوب الشائعات التي تم تداولها بشأن إصابتها بفيروس كورونا، معلقة: "أنا مستغربة من الأخبار اللى نزلت عنى"، مضيفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة المصرية الأولى، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "كان عندى وعكة بتحصل لأى إنسان، ضهرى وجعنى، ممكن كل واحد يصحى ضهره واجعه، ليه الهيصة دى، دى بتؤذى أحبائك"، مستطردة: "بعتب على اللى بيطلع الأخبار السيئة بالنسبة للإنسان، ليه الشر".

وعن الشائعات التي تم تداولها بشأن الفنانة رجاء الجداوى في بداية إصابتها بكورنا، علقت: "ربنا يشفيها ويعافيها، يقولك يهتموا بالفنانين ومش عارف ايه، لا الدولة بتهتم بأى فرد، بيعاملوها كمريضة زى أي حد مريض".