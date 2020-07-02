سميحة أيوب تنفى إصابتها بكورونا: "أعانى من آلام فى الظهر.. ليه الشر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة سميحة أيوب الشائعات التي تم تداولها بشأن إصابتها بفيروس كورونا، معلقة: "أنا مستغربة من الأخبار اللى نزلت عنى"، مضيفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة المصرية الأولى، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "كان عندى وعكة بتحصل لأى إنسان، ضهرى وجعنى، ممكن كل واحد يصحى ضهره واجعه، ليه الهيصة دى، دى بتؤذى أحبائك"، مستطردة: "بعتب على اللى بيطلع الأخبار السيئة بالنسبة للإنسان، ليه الشر".
وعن الشائعات التي تم تداولها بشأن الفنانة رجاء الجداوى في بداية إصابتها بكورنا، علقت: "ربنا يشفيها ويعافيها، يقولك يهتموا بالفنانين ومش عارف ايه، لا الدولة بتهتم بأى فرد، بيعاملوها كمريضة زى أي حد مريض".
يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة سميحة أيوب كان مشاركتها فى بطولة مسلسل "سكر زيادة" مع النجمات نبيلة عبيد ونادية الجندى وهالة فاخر.
مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهني، خالد أنور، سليمان عيد.
المسلسل تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان فى صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهم وهو من إخراج وائل إحسان.
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