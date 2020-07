شكرا لقرائتكم خبر عن تيموثي شالاميت وإيزا جونزاليس يعودا لـ"لوس أنجلوس"بعد رحلة رومانسية بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم العالمي تيموثي شالاميت و صديقته الجديدة النجمة إيزا جونزاليس للوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بعد الاستمتاع برحلة رومانسية ساخنة في كابو سان لوكاس بالمكسيك.

التقطت عدسات المصورين عدة صورلتيموثي وجونزاليس في ساعات مبكرة من اليوم الأربعاء و ذلك خلال تنزههم في كاليفورنيا مع حرصهم الشديد علي ارتداء الأقنعة الواقية وذلك من أجل تجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " الذي يحصد أرواح الملايين من شتي أنحاء العالم .



نزهه ايزا و شالاميت (1)

ظهر شالامت البالغ من العمر ( 24 عاما ) مرتديا ملابس رياضية مكونه من سروال رياضي أسود و " تي شيرت" وقبعة بيسبول بنفس اللون ، إضافة الي أحذية رياضية بيضاء .

في حين قررت إيزا جونزاليس أن تبهر العالم بإطلالتها التي جمعت بين البساطة والأناقة، فاختارت أن ترتدي بنطلون " جينز " بأحدي درجات اللون الأزرق مع " بلوزة" باللون الأبيض و حذاء رياضي بنفس اللون .

يذكر أن تيموثى شالاميت بدأت مسيرته الفنية في عالم هوليوود عام 2007، ومن أشهر الأعمال السينمائية التي قدمها: "Worst Friends" و"Love the Coopers" و"Call Me by Your Name" و"Lady Bird" ، وغيرها.

