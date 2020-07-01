شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء عبد الخالق يكشف إجراءه مسحة كورونا: أنا بخير والنتيجة سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان ضياء عبد الخالق عن تطورات حالته الصحية بعد إجرائه مسحة للاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنها جاءت سلبية. وكتب الفنان ضياء عبد الخالق، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "لكل حبايبى وأصدقائي وجمهوري اللى قلقوا على ولكل اللى سألوا عنى بالتليفون أو برساله أحب اطمنكوا أنا بخير والحمد لله نتيجة المسحة سلبية والتشخيص نزلة معوية حادة أشكركم على كم الحب اللى غمرتونى به وآسف لو كنت عملت لكم قلق وإنى ماقدرتش أرد على كل الناس".



ضياء عبد الخالق عبر فيس بوك

من جانب آخر، قال الفنان ضياء عبد الخالق، إن بداية قيامه بدور الإرهابى أبو عبد الله في مسلسل الاختيار جاء بطلب من المخرج بيتر ميمى الذى طلب منه أن يجسد دور هذا الإرهابي الذى تزعم تنظيم إرهابى، وأرسل بيتر ميمى له مقالا كتبه أحد الخبراء في الحركات الإسلامية حول شخصية الإرهابى توفيق فريج "أبو عبد الله".

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وأضاف الفنان ضياء عبد الخالق، في تصريحات لبرنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة On ، أنه لم يكن يعلم شيئا عن اللهجة البدوية، إلا أنه تعلم هذه اللهجة على يد أستاذة حتى أتقنها من أجل أن يستطيع تأدية دور الإرهابى.

وأشار الفنان ضياء عبد الخالق، إلى أنه أدى أدوار شر كثيرة، إلا أن دور هذا الإرهابى أبو عبد الله من أكثر الأدوار الشريرة، متابعا: "أبكى من الفرحة على هذا النجاح الذى حققته الشخصية في مسلسل الاختيار".

وشارك الفنان ضياء عبد الخالق ضمن فريق مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.