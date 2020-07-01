شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل نادر.. عزت أبو عوف: للأسف وفاة عادل أدهم كانت فرصة لنجاحى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مقطع نادر للفنان عزت أبو عوف الذى تمر اليوم 1 يوليو ذكرى رحيله، أجاب فى أحد أحاديثه ‏الصحفية مع الصحفى الراحل يوسف خليفة عام ١٩٩٦، والذى سأله: هل وفاة الفنان الكبير عادل أدهم ‏أعطته الفرصة ليحقق نجاحا وتواجدا بالفن؟ ليجيب أبو عوف: "للأسف جدا.. رحيل الفنان عادل أدهم لا ‏يعوض، آخر لقاء بيننا كنا بنصور فيلم "علاقات مشبوهة" ولا تتخيل هو حبيبى قد إيه هو حبيب الكل.. ‏وكان صديقا لوالدي".‏

وأضاف أبو عوف خلال حواره: عادل أدهم أول من شجعنى أيام فرقة "فور إم" برقصه فى أحد الحفلات ‏وفى آخر يوم اتقابلنا فيه قال لى: عزت تعالى.. على فكرة أنا عايز أقولك حاجة من زمان.. أنا "الفيلن ‏الجدو" وأنت "البيبى فيلن الجديد" وحضنى وكان بحضور سمير صبرى الكلام ده.‏

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يذكر أن الفنان الكبير عزت أبو عوف، فارق دنيانا، الاثنين 1 يوليو عام 2019، عن عمر ناهز 70 ‏عاما، بعد صراع مع المرض.‏