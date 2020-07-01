شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل نادر.. عزت أبو عوف: للأسف وفاة عادل أدهم كانت فرصة لنجاحى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أبو عوف خلال حواره: عادل أدهم أول من شجعنى أيام فرقة "فور إم" برقصه فى أحد الحفلات وفى آخر يوم اتقابلنا فيه قال لى: عزت تعالى.. على فكرة أنا عايز أقولك حاجة من زمان.. أنا "الفيلن الجدو" وأنت "البيبى فيلن الجديد" وحضنى وكان بحضور سمير صبرى الكلام ده.
يذكر أن الفنان الكبير عزت أبو عوف، فارق دنيانا، الاثنين 1 يوليو عام 2019، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.
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