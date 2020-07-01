شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BTS يحصد في أيام قليلة نجاحات ومشاهدات عالية بكليب Stay Gold .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفريق الكوري الشهير BTS كليب جديد حقق سلسلة طويلة من النجاحات في وقت قياسي وهو كليب " Stay Gold " الذي أطلق منذ 5 أيام فقط ، إلا أنه لاقي رواج كبير بين عشاقي و محبي الفريق من مختلف الأعمار ، و الكليب من إخراج Ko Yoo Jeong .

فقد تفاجأ الكثيرين أن الكليب وصلت نسبة مشاهدته علي موقع " يوتيوب " لأكثر من 20 مليون مشاهدة في أول 13 ساعة علي إطلاقه ، لتصل الآن نسبة المشاهدة الي 50 مليون مشاهدة و هو رقم ضخم في وقت قصير ، كما حصد الكليب سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم .

فريق BTS تبرع بمبلغ ضخم لحركة Black Lives Matter المناهضة للعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء وهي الحركة التي نشطت بسبب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد علي يد عناصر من الشرطة الأمريكية وذلك بعدما قامت بالتعامل معه بعنف أثناء القبض عليه ، وقد وصل قيمة التبرع الي مليون دولار أمريكي .

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من جهة أخرى استطاع الفريق الكوري الشهير BTS أن عشاقه و محبيه وذلك من خلال المشاركة في البرنامج التلفزيوني الأمريكي الشهير" the Late Late Show " مع المذيع جيمس كوردن علي قناة cbs و ذلك بحلقة خاصة حملت اسم " HomeFest coronavirus " ، و هي من أجل دعم فكرة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من تفشي فيروس كورونا ، فقدم الفريق الغنائي المكون من 7 أعضاء أغنية " Boy With Luv " حيث وجد الكثيرين أن الفريق أبدع في هذا الإستعراض .

وأكد RM أحد أعضاء الفريق :" إنه وقت صعب للغاية للجميع في العالم الآن ، لكن نحن ممتنون للغاية حيث يمكننا التواصل معك من هنا ، قد يبدو أننا معزولون ولكننا ما زلنا على إتصال من خلال تجاربنا المشتركة والشجاعة والضحك ".