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شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تطرح كليب الجديد bon voyage.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة اللبنانية كارول سماحة، فيديو كليب الجديد bon voyage، حيث ظهر المذيع والفنان باسل الزارو كموديل ضمن أحداث الكليب الذى غلب عليه الطابع الأوروبى.
وكانت حددت النجمة كارول سماحة جمهورها موعد طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة bon voyage، كما شوقت جمهورها لوجود نجم ضيف بالكليب، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "اليوم الساعة ٤ بعد الظهر بتوقيت لبنان والساعة ٣ بتوقيت مصر، فيكن تحضروا لأول مرة كليب الجديد.. مفاجأة الكليب: ضيف مميز وقريب للقلب وكلنا منحبوا مين هو يا ترى ".
وأظهر البرومو الملامح المبدئية للفيديو كليب، الذي يحمل الطابع الأوروبي، علاوة على غناء سماحة باللهجتين اللبنانية والفرنسية، إضافة إلى سطوع الألوان وجودة الصورة العالية، التي عملت على إتقانه المخرجة بتول عرفة لمدة أسبوع، واستعانة الشركة بفريق عمل مميز، وأحدث تقنيات التصوير .
" bon voyage" إخراج :بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف
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