شكرا لقرائتكم خبر عن منصة Apple تشتري الحقوق الحصرية لفيلم ويل سميث الجديد Emancipation والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة Apple شراءها للحقوق الحصرية لفيلم Emancipation، للنجم العالمي ويل سميث، من إخراج أنطوان فوكوا، بقيمة تتراوح ما بين 100 لـ 120 مليون دولار، لتعد أكبر صفقة شراء فيلم من مهرجان سينمائي.

الفيلم سيكون من إخراج أنطوان فوكوا وسيناريو ويليام ن. كولاج، وسيشارك في السوق الافتراضية لمهرجان كان السينمائي، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في المشروع في عام 2021.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة indiewire فإن صفقة شراء الحقوق الحصرية بدأت بمفاوضات من 105 ملايين دولار، ومن المحتمل عن تحقق رقم قياسي في عالم شراء الحقوق الحصرية للأفلام، بعد نجاح لفيلم في الكثير من المهرجانات، وحصوله على ردود فعل قوية.

من آخر أعمال سميث كان الجزء الثالث من فيلم Bad Boys for Life، والذي بلغ وصلت تكلفته إلى 90 مليون دولار أمريكى، فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.

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