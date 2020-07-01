شكرا لقرائتكم خبر عن bon voyage .. كارول سماحة تطرح أحدث أغانيها بطريقة الفيديو كليب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة كارول سماحة كليبها الجديد الذى يحمل اسم bon voyage، وهو من إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وشارك فى الكليب بالأداء التمثيلى أمام النجمة كارول سماحة الإعلامي باسل الزارو.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت منذ أيام البرومو الدعائي للكليب على منصة " تيك توك" ،والذي يعد التعاون الأول بين الشركة وكارول سماحة، والمخرجة بتول عرفة.

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وأظهر البرومو الملامح المبدئية للفيديو كليب ، الذي يحمل الطابع الأوروبى، علاوة على غناء سماحة باللهجتين اللبنانية والفرنسية ، إضافة إلى سطوع الألوان وجودة الصورة العالية، التي عملت على اتقانه المخرجة بتول عرفة لمدة اسبوع ، واستعانة الشركة بفريق عمل مميز، وأحدث تقنيات التصوير .

يذكر أن كارول أحيت في يناير الماضي حفلا غنائيا بمشاركة الفنانين اللبنانيين مروان خوري ويارا، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، بالمملكة العربية السعودية، وتضمن الحفل أيضا أكبر تجمع عربى لعازفى العود، ومعرض يجمع نوادر الأعواد، بالإضافة إلى معرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم.

وشاركت كارول مؤخرا في بطولة فيلم "بالصدفة"، بجانب الفنانين بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة إخراجية له في مجال السينما.