شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إليسا ومايا دياب.. مريهان حسين تنجح في تقمص شخصية "أنغام" بالميكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة ميريهان حسين، مغامرتها في تقمص شخصيات الفنانات عن طريق استخدام الميكب لتغير ملامحها، وهو ما نجحت فيه مع الكثير من الفنانات مثل النجمة اللبنانية اليسا والفنانة مايا دياب، والراقصة الاستعراضية فيفى عبدة.

وفي مغامرة جديدة، نشرت حسين صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، بعد تغير ملامحها بشكل كبير لتتحول للفنانة أنغام، وسرعان ما طرحت تساؤلا لمتابعيها عن النجمة التي تجسدها.

وبدأت ميرهان الحكاية بتقمص شخصية النجمة فيفى عبده، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، وظهرت ميرهان فى الفيديو مرتدية جلابية من اللون الأبيض، مثل فيفى عبده بالضبط وباروكة شعر أسود طويل، مرتدية نفس ألوان "الاكسسورات، التى ترتديها الفنانة فيفى عبده وقلدت رقصتها بالضبط.

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وبعد فيفى عبده، تقمصت ميرهان حسين شخصية الفنانة نوال الزغبى، وظهرت ميريهان فى الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على إنستجرام، نسخه طبق الأصل من نوال بعد وضع مكياج، وغنت مقطعا من أغنيتها "عينيك كدابين" لكن مع تغيير كلماتها.

وبعد فيفى عبده ونوال الزغبى، تقمصت شخصية كل من الفنانة أصالة والفنانة سميرة سعيد، وتحضر شخصية الفنانة مايا دياب، وكل شخصية تتقمصها ميرهان تحوذ على إعجاب العشرات من متابعيها، مشيدين بموهبتها فى تقليد الشخصيات وتقمصها لها نسخة طبق الأصل.

وحلت الفنانة ميرهان حسين ضيفة شرف فى مسلسل "رجالة البيت" الذي عرض فى سباق دراما رمضان المنقضى من بطولة أحمد فهمى وأكرم حسنى.

وكان آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب ودارت أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.