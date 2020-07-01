شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي فوكس قلق من تأديه شخصية مايك تايسون بسبب قضية إعتدائه الجنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الممثل العالمي جيمي فوكس الحائز على جائزة أوسكار عن تفاصيل قيامه بشخصية مايك تايسون في فيلم سيرة ذاتية عن حياة الملاكم الأمريكي السابق للوزن الثقيل، وأكد متحمس لتأديه لحظات الذروة في حياة تايسون، لكنه يشعر بالقلق والذعر من تفاصيل إتهام مايك بالاعتداء الجنسي علي امرأه، رغم أن الملاكم نفى تلك الإتهامات بشكل قاطع.



جيمي فوكس

Advertisements



مايك تايسون

وأداء شخصية مايك تايسون كملاكم هو شيء أسطوري، كان بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع من 1987 إلى 1990 وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب WBA و WBC و IBF في نفس الوقت.

فاز بأول حزام له وهو في عامه الـ20، مما جعله أصغر ملاكم يفوز بلقب الوزن الثقيل، كما اعترف انه تعرض للعنف والاعتداء الجنسي في صغره.

في يوليو 1991 ، ألقي القبض على تايسون بتهمة اغتصاب ديزيريه واشنطن عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا ، وفي مارس 1992 ، حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وأربع سنوات تحت المراقبة،وكان تايسون في الخامسة والعشرين من عمره وقت ارتكاب الجريمة ، ولكن مع ذلك تم وضعه في مركز شباب إنديانا وخدم أقل من ثلاث سنوات.