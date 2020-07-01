شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة البهنسى رئيس المتخصصة بماسبيرو :ما عنديش كورونا وعزلت نفسى بسبب نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أسامة البهنسى رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة بالتليفزيون المصرى، لـ"الخليج 365"، أنه ليس مصاب بفيروس كورونا، ولكنه شعر بنزلة برد حادة جعلته يعزل نفسه، ويتناول البروتوكول العلاجى، كتأمينا لنفسه.

وأضاف رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، أن صحته الآن أفضل بكثير، وتخلص من دور الأنفلونزا الذى لحق به، ومن المقرر أن يستكمل نشاطه الإعلامى بالقطاع خلال اليومين المقبلين.

وطالب البهنسى الجميع بتوخى الحذر، وعدم الاستخفاف بالفيروس اللعين حتى تمر هذه الفترة الاستثنائية على خير وبأقل خسائر.

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كان الإعلامى أسامة البهنسى رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، قد علق على ‏قرار التليفزيون المصرى بعدم ظهور المذيعين والمذيعات بالكمامة ‏على الشاشات واصفًا إياه بأنه لا يليق بالعمل الإعلامى.‏

وقال البهنسى إن المذيع يكون وحده بالاستوديو فمن أين تنتقل له ‏العدوى، وبالنظر إلى القنوات العربية والأجنبية لا تجد مقدم برامج ‏يرتدى الكمامة أمام الشاشات، فهذا قلق زائد غير مبرر من السادة ‏الإعلاميين - على حد قوله – مؤكدا أن لغة الجسد أحد أدوات ‏الإعلامى فكيف يمكن أن يتخلى عنها؟.