شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات جديدة لفيلم TENET الجديد لكريستوفر نولان قبل وصوله لصالات السينما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم TENET الجديد، للمخرج العالمي كريستوفر نولان، عن بوسترات جديدة للفيلم المقرر عرضه في صالات العرض السينمائي يوم 12 أغسطس المقبل، بعد تأجيلات كثيرة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد خلال الأشهر الماضية.

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وكانت الشركة المنتجة استقرت على عرض الفيلم فى 17 يوليو الحالى ثم تم تأجيله إلي نهاية يوليو وتحديدا يوم 31 ليتم تأجيله للمرة الثالثة ليعرض في أغسطس، العمل من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.