شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تنوي تبني طفل دون تدخل من زوجها .. اعرف حقيقة الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تتطلع كيم كاردشيان إلى تبني طفل بدون تدخل زوجها كاني ويست؟، نشرت مجلة Heat،تقرير جديد يزعم أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان تنوي تبني طفل، بجانب أبنائها الـ4 لتحصل علي عائلة أكبر، ولا تريد أن يتدخل زوجها كاني ويست في ذلك خاصة بعد الخلاف القائم بينه وبين ابنتهما الكبري "نورث"، لذلك تريد كيم تربية الطفل الخامس بمفردها .

وأشار تقرير المجلة أيضا أنه ليس هناك تفاصيل عن جنس الطفل، لكن كيم أكثر اهتمامًا بمنح منزل لطفل محتاج، وأنها ستحدد الجنس بمجرد أن تبدأ في زيارة دور الأيتام ".

لكن يبدو أن الأمر مجرد خبر ساخن قررت المجلة أن تنشره، حيث أن كيم ظهرت برفقة كاني ويست الأسبوع الجاري أكثر من مرة، وظهر كاني وهو يتجول برفقة كيم ، ويربط تيشرت "اورنج" علي فمه وأنفه بدلا من ارتداء القناع الواقي، في حين ظهرت كيم بدون قناع علي الإطلاق.

كما كشفت كيم عن صور جمعتها بكاني، في مزرعتهما بـ "وايومنج" التي تبلغ تكلفتها 14 مليون دولار وارتدت كيم بذلة جلدية مستوحاة من أجواء المزرعة، وظهرت مثيرة للغاية في احضان زوجها كاني ويست، في لقطة أخري ظهرت برفقة ابنائها الـ4 ، لتكشف أين تقضى كيم وقتها خلال الفترة الحالية، حيث نشرت عدد من التقارير من قبل أن كيم وعائلتها يقضون فترة العزل المنزلي في أجواء الريف بمزرعة وايومنج التي تبلغ تكلفتها.

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كاني ويست



كيم كاردشيان برفقة ابنائيها



كيم كاردشيان في ملابس مثيرة