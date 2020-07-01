بعد ظهوره بكليب كارول سماحة.. بتول عرفة توجه الشكر للفنان باسل الزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
وجهت المخرجة بتول عرفة، الشكر للفنان باسل الزارو، على ظهوره كضيف شرف في كليب BonVoyage لكارول سماحة.
وكتبت بتول، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "شكراً من القلب للفنان المصري باسل الزارو على ظهوره معنا فى كليب الفنانة كارول سماحة، BonVoyageكضيف شرف، حقيقي نورتنا و استمتعنا بوجودك".
يذكر أن، كارول سماحة، طرحت مؤخرا كليبها الجديد "BonVoyage"، وهو من إخراج بتول عرفة وكلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.
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