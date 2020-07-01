في عيد ميلاده.. سوسن بدر عن وحيد حامد: "رفيق رحلة طويلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة سوسن بدر، على توجيه رسالة للمؤلف الكبير وحيد حامد، بمناسبة عيد ميلاده ال٧٦.

ونشرت سوسن، صورة له عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "وحيد حامد.. كل سنة وانت طيب.. كل سنة وأنت صديقي.. كل سنة وأنت رفيق رحلة طويلة.. عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن، وحيد حامد، من مواليد ١ يوليو عام ١٩٤٤، ويعد من أبرز كتاب السيناريو في مصر، وأصبحت أعماله سواء السينمائية أو التلفزيونية علامات راسخة في تاريخ الفن المصري.