في عيد ميلاده.. سوسن بدر عن وحيد حامد: "رفيق رحلة طويلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة سوسن بدر، على توجيه رسالة للمؤلف الكبير وحيد حامد، بمناسبة عيد ميلاده ال٧٦.
ونشرت سوسن، صورة له عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "وحيد حامد.. كل سنة وانت طيب.. كل سنة وأنت صديقي.. كل سنة وأنت رفيق رحلة طويلة.. عيد ميلاد سعيد".
يذكر أن، وحيد حامد، من مواليد ١ يوليو عام ١٩٤٤، ويعد من أبرز كتاب السيناريو في مصر، وأصبحت أعماله سواء السينمائية أو التلفزيونية علامات راسخة في تاريخ الفن المصري.
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