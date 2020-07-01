رزان مغربي تستعيد ذكرياتها مع عمر الشريف: "فتى أحلام العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرصت الفنانة رزان مغربي، على استعادة ذكرياتها مع الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

ونشرت رزان، صورة لها مع عمر الشريف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من ذكريات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. كنت‎ وقتها ‎عايشة في لندن، ولبيت الدعوة لأول مرة من أجمل اللحظات، كنا اتقابلنا في باريس قبلها بسنتين سعادة وفرح لا توصف، النجم الكبير عمر الشريف لورانس العرب فتى أحلام العالم كله.. أجمل رجل في الدنيا، فتى الشاشة الأول والأجمل.. المبدع".

يذكر أن، رزان مغربي، شاركت في رمضان الماضي من خلال تقديم برنامج" اغلب السقا"مع الفنان أحمد السقا الذي عرض على قناة" mbc مصر".