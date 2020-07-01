آن هاثاواي توعي الجمهور بضرورة ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
شاركت النجمة العالمية آن هاثاواي، جمهورها ومتابعيها على مستوى العالم، صورة جديدة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام".
وظهرت "آن" في الصورة وهي ترتدي الكمامة، وحاولت توعية جمهورها لضرورة ارتداءها في الأماكن العامة والمحافظة على مسافات التباعد الإجتماعي، قائلة: "أرتدي قناع الوجه لأني أهتم بالآخرين".
وانضمت آن هاثاواي، مؤخرًا لفريق عمل فيلم Armageddon Time، مع النجم العالمي روبرت دي نيرو، أوسكار إسحاق، دونالد ساذرلاند، ومن إخراج جيمس جراى.
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