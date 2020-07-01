محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: نشرت إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان، صورة جديدة لها رفقة زوجها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت "إيمان"، في الصورة وهي تحمل طفلة صغيرة، وعلقت: "يارب بنوتة بقى والنبي تملى حياتنا اللهم آمين وتكون شبهي"، ليرد زوجها: "كفاية إنها بنتك". وتفاعل عدد كبير من متابعي "إيمان"، مع الصورة، وحرصوا على ترك تعليقات تدعو لها بأن يحقق لها الله أمنياتها. واحتفل محمد رمضان بزفاف شقيقته إيمان مطلع يونيو الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة محمد رمضان في أحدث ظهور مع زوجها: يارب بنوتة وتكون شبهي والأخير يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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