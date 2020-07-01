فيديو.. زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد نوال الزغبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: احتفل الفنان اللبناني زياد برجي، بعيد ميلاد النجمة نوال الزغبي، وغنا سويًا أغنية عيد الميلاد. وشاركت "نوال"، جمهورها مقطع فيديو يجمعهما عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت: "شكرا كثيرا، أحبك". واحتفلت نوال الزغبي بعيد ميلادها في 29 يونيو المنقضي. وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

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