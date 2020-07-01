تراند اليوم : بعد إنجاب طفل من غير زواج... رسالة غامضة من الناشطة السعودية رهف القنون

وجّهت السعودية المثيرة للجدل رهف القنون، رسالة غامضة بعد إعلانها، أمس الثلاثاء، ولادة طفلها الأول من صديقها الكندي من غير زواج .

ويأتي غموض رسالة ”رهف القنون“ المقيمة في كندا كلاجئة إنسانية، كونها تعد ردًا غير مباشر على اتهامات لاحقتها خلال الساعات الماضية من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تعيش علاقة محرمة وولدت طفلًا غير شرعي.

وكتبت رهف القنون باللغة الإنجليزية:“أنا واحدة من المحظوظات، أعلم أن هناك نساء سيّئات الحظ، قد اختفين بعد محاولة الهروب أو لم يتمكَّن من فعل أي شيء لتغيير واقعهن“.

وكانت ”رهف القنون“ قد قالت إنها وضعت طفلها الأول، مضيفة أن من كان يرفض تصديق أنها ”حامل“ فهي حاليًا في فترة ”نفاس“ منذ عدة أيام، وأن أهلها في السعودية على علم بكل شيء عنها، وأن آخر تواصل كان معهم منذ شهر ولم يسألوها عن موضوع عودتها للسعودية.