سميرة سعيد تستعيد ذكرياتها مع أغنية "بعد حبك"

استعادت الديفا سميرة سعيد ذكرياتها مع أغنية "بعد حبك"، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

وشاركت "سميرة" جمهورها مقطع فيديو من الأغنية، معلقة عليه قائلة:" في كل مرة باسمع أغنية "بعد حبك".. أرجع بالذكرى للحظة

غنائي لها مع المهندس الصديق أمير محروس ".

وتابعت: "عشت حالة حب.. ووله.. وعشق خيالي.. وكإنها حالة وجدانية حقيقية، حين يتوحّد الخيال مع الواقع، من أحلى ما لحّن أشرف

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سالم الله يرحمه".

في كل مرة باسمع أغنية "بعد حبك".. أرجع بالذكرى للحظة غنائي لها مع المهندس الصديق أمير محروس..

عشت حالة حب.. ووله.. وعشق خيالي.. وكإنها حالة وجدانية حقيقية..

(حين يتوحّد الخيال مع الواقع)

من أحلى ما لحّن أشرف سالم الله يرحمه pic.twitter.com/r7mkym7ObK — Samira Said (@SamiraSaid) July 1, 2020

يذكر أن، الديفا سميرة سعيد قد شاركت مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى"، مع النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، من كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج طارق العريان.