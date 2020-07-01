هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة بصحبة زوجها أحمد فهمي

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "هنا" بصحبة زوجها الفنان أحمد فهمي، من أحد المطاعم، معلقةعليها: " عزومة سوشي".
وتستعد الفنانة هنا الزاهد لعرض فيلمها الجديد "الغسالة"، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاجسينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.
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