محمد دياب مازحًا على ظهوره بـ ماسك الفحم: بسفلت وشي

نشر الفنان محمد دياب صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "دياب" في الصورة أثناء عمل ماسك الفحم على وجهه، معلقاً عليهامازحاً: " لامؤاخدة يا جماعة بس كنت بسفلت وشي ".
يذكر ان، الفنان محمد دياب، قد شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي بأكثر منعمل، وأبرزهم مسلسل "الإختيار"، من بطولة الفنان أمير كرارة، محمد عز، أحمد صلاح حسني، محمد رجب، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد خالد صالح، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.
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