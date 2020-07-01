بـالفيديو .. محمد نور يتعاون مع السقـا في أغنية "مالك يا ترى"

نشر الفنان محمد نور، مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "نور" في الفيديو من داخل الاستوديو، اثناء تسجيل اغنية "مالك يا ترى". View this post on Instagram أغنيه مالك ياتري قريبا كلمات الفنان احمد السقا @ahmedelsakaeg ولحني وتوزيع محمد علام وهندسة صوت ومكساج الفنان ياسر انوار A post shared by MOHAMED NOUR (@mohamednourofficial) on Jul 1, 2020 at 9:55am PDT Advertisements الأغنية من كلمات الفنان احمد السقا ولحن محمد نور وتوزيع محمد علام، وهندسة صوت ومكساج الفنان ياسر انور. وكان الفنان محمد نور، قد طرح أحدث كليباته مؤخرًا بعنوان "شمس بحر"، مع أعضاء فريق واما، من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره فى مدينة إبيزا الإسبانية. بحر"، مع أعضاء فريق واما، من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره فى مدينة إبيزا الإسبانية.

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