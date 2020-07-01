"درس مفيد" أغنية جديدة احتفالاً بثورة30 يونيو من غناء مينا عطا وشيرين يحيى

انتهى المخرج خالد نورالدين، من تصوير كليب جديد لأغنية "درس مفيد" احتفالا بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيه، والأغنية قام بتسجيلها المطربين الشباب مينا عطا وشيرين يحيي، وهى من كلمات محمد عبدالحي وألحان وليد الحسيني وتوزيع حمادة الحسيني.

وأكد نور الدين، في تصريحات صحفية، أنه تحمس لفكرة الأغنية فور سماعها وقرر تصويرها بطريقة الفيديو كليب لطرحها مع احتفالات ثورة 30 يونيه، مشيرا أن اختيار مينا عطا وشيرين يحيي لغناء الأغنية كان موفقا من الملحن

وليد الحسيني، لأنهما من جيل الشباب والأغنية تخاطب هذا الجيل وترسل لهم رسائل مهمة حول الدروس المستفادة من ثورة 30 يونيه.

ويذكر ان آخر أعمال المطرب مينا عطا أغنية "عنقود العنب" من كلمات أحمد راشد، ألحان محمد رحيم، توزيع كريم عبدالوهاب ومحمد رحيم، من إخراج نبيل مكاوي ومرقس عادل.