تراند اليوم : اتفرج – حفيدة عادل إمام تقلده في “مدرسة المشاغبين”

شاهد كثيرة من أعمال الفنان عادل إمام منتشرة عبر تطبيق “تيك توك” حيث يقوم مستخدموه بتقليده.

هذه المرة حفيدته هالة هي التي قامت بتقليده، ونشرت فيديو طريف عبر حسابها على التطبيق الشهير.

قلدت هالة جدها في مقطع شهير من مسرحية “مدرسة المشاغبين” وجملته الشهيرة “بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف”.

يذكر أن عادل إمام احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ80، وهو ما تزامن مع عرض مسلسله “فلانتينو” خلال شهر رمضان، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.