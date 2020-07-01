تراند اليوم : وحيد حامد مؤلف الزعيم : 11 عمل فني محفور في الذاكرة

في عيد ميلاد المؤلف الكبير وحيد حامد الذي قدم للزعيم عادل إمام 11 عمل فني أكثر من رائع محفور في ذاكرة الجماهير المصرية والعربية.

المؤلف وحيد حامد، مع الزعيم عادل إمام، قدما العديد من الأعمال المميزة في تاريخهما، والتي كانت علامة فارقة في السينما المصرية.

ولد الكاتب وحيد حامد في مثل هذا اليوم في الأول من يوليو، وترصد السطور التالية، أهم الأعمال التي قدمها مع الفنان عادل إمام.

11 عمل فني محفور في الذاكرة

الفتى الطائر

في السبعينات، قدم عادل إمام، مسلسل أحلام الفتى الطائر، من تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد فاضل، بطولة عمر الحريري، صفية العمري، محمود المليجي، رجاء حسين.

انتخبوا الدكتور

في السينما، في بداية الثمانينات، قدم عادل إمام، ووحيد حامد، فيلم انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط، بطولة مديحة كامل وسهير البابلي، وإخراج محمد عبدالعزيز.

الإنسان يعيش مرة واحدة

عام 1981، قدم وحيد حامد، وعادل إمام، فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة، من إخراج سيمون صالح، بطولة يسرا، زين العشماوي، علي الشريف، حاتم ذو الفقار، ودارت غالبية أحداثه في منطقة السلوم.

الغول

قدم وحيد حامد، مع عادل إمام، فيلم الغول، من إخراج سمير سيف، بطولة فريد شوقي، نيللي، حاتم ذو الفقار، وكانت أشهر عبارات الزعيم في الفيلم “قانون ساكسونيا”.

Advertisements

الهلفوت

ومع وحيد حامد، والمخرج سمير سيف، قدم عادل إمام، فيلم الهلفوت، بطولة سعيد صالح، إلهام شاهين.

اللعب مع الكبار

في بداية التسعينات، قدم وحيد حامد، مع عادل إمام، فيلم اللعب الكبار، من إخراج شريف عرفة، بطولة حسين فهمي، محمود الجندي، عايدة رياض، ومن أشهر عبارات عادل إمام في نهاية الفيلم “أنا هحلم.. هحلم”.

الإرهاب والكباب

عام 1992، قدم وحيد حامد، وعادل إمام، مع المخرج شريف عرفة، فيلم الإرهاب والكباب، بطولة يسرا، كمال الشناوي، أحمد راتب، ومن عبارات عادل إمام في الفيلم “شفاك الله وعفاك يا أستاذ مدحت”، “الكباب الكباب لا نخلي عيشتكوا هباب”.

المنسي

للمرة الثالثة، قدم وحيد حامد، وعادل إمام، مع المخرج شريف عرفة، فيلم المنسي، بطولة يسرا، كرم مطاوع، ومن أشهر العبارات التي قالها الزعيم، ويستخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “أنا لو زهقت ومشيت .. اتحبس”.

طيور الظلام

وفي منتصف التسعينيات، قدم الثلاثي وحيد حامد، عادل إمام، شريف عرفة، فيلم طيور الظلام، بطولة يسرا، رياض الخولي، أحمد راتب، جميل راتب، ومن أشهر المقولات بالفيلم “أنا خارج يا فتحي.. وأنا كمان خارج يا علي”.

النوم في العسل

والتقى الثلاثي وحيد حامد، عادل إمام، شريف عرفة، مجددا، في فيلم النوم في العسل، بطولة دلال عبدالعزيز، شيرين سيف النصر، عبدالرحمن أبو زهرة، ومن أشهر عبارات الفيلم”حلوان انضربت”، “آه آآآه”.

عمارة يعقوبيان

وفي منتصف الألفية الجديدة، قدم وحيد حامد، وعادل إمام، فيلم عمارة يعقوبيان، من إخراج مروان حامد، نجل السيناريست وحيد حامد، بطولة يسرا، إسعاد يونس، هند صبري، خالد صالح، خالد الصاوي، محمد عادل إمام.