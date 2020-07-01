تراند اليوم : برومو “bon voyage” لكارول سماحة يشعل ” تيك توك” عقب دقائق من طرحه

طرحت شركة لايف ستايلز ستديوز ، منذ قليل البرومو الدعائي لفيديو كليب ” bon voyage” للفنانة اللبنانية كارول سماحة ، على منصة ” تيك توك” ،والذي يعد التعاون الأول بين الشركة و سماحة والمخرجة بتول عرفة

وأظهر البرومو الملامح المبدئية للفيديو كليب ، الذي يحمل الطابع الاوروبي ، علاوة على غناء سماحة باللهجتين اللبنانية والفرنسية ، إضافة إلى سطوع الالوان وجودة الصورة العالية ، التي عملت على اتقانه المخرجة بتول عرفة لمدة اسبوع ، واستعانة الشركة بفريق عمل مميز ، وأحدث تقنيات التصوير .

ويذكر ان منصة “أنغامي” أطلقت الأغنية منذ أيام قليلة عن طريق حساب الشركة المنتجة بالايتونز (تيونكور) وحققت نجاحًا كبيراً، الأمر الذي جعل الجمهور فى حالة ترقب لمشاهدة الكليب

‏” bon voyage ” إخراج :بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف