باسل الزارو ضيف كارول سماحة في أحدث أعمالها.. هذه هي تفاصيل ظهوره

طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة Bon Voyage، خلال الساعات الماضية، وقدمت كارول سماحة في الأغنية المصورة بطريقة الفيديو كليب مفاجأة لم يتوقعها جمهورها ومحبوها، وهي ظهور الفنان باسل الزارو مع كارول كموديل في أحداث الفيديو كليب.

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وكانت الفنانة كارول سماحة قد نوهت من قبل عن تواجد باسل الزارو معها، وأكدت أن هناك شخصاً معها في أغنيتها الجديدة، وقالت في منشور لها «اليوم الساعة ٤ بعد الظهر بتوقيت لبنان، والساعة ٣ بتوقيت مصر»: «فيكن تحضروا لأول مرة كليب الجديد bonvoyage‬ ‏حصرياً على قناة lifestylezstudios‬ ‏على يوتيوب، من إخراج‏ بتول عرفة، ‏مفاجأة الكليب ضيف مميز وقريب للقلب، وكلنا منحبوا مين هو يا ترى؟؟»، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها، واعتقدوا أن الشخص الذي يتواجد معها هو الفنان أحمد فهمي، أو الفنان اللبناني سعد رمضان.

وغنت كارول سماحة قي أغنيتها الجديدة باللغة العربية واللغة الفرنسية، ونالت الأغنية إعجاب الكثيرين في الساعات القليلة التي طرحت بها، وحققت نسب مشاهدة جيدة.

وتستعد كارول سماحة لتسجيل عدد من الأغاني خلال الفترة المقبلة.



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شاهدي الأغنية :