ناهد السباعي: مخرج طلب تصويري بعد خروجي من الحمام في أحد أفلامه

أجرت الفنانة ناهد السباعي خلال الفترات الماضية مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، وكشفت السباعي عن أحد المواقف التي تعرضت لها مع أحد مخرجي أعمالها السينمائية، وذلك تعليقاً على دفاعها عن تصريحات الفنان يوسف الشريف حول عدم رغبته في تقديم أي مشاهد ساخنة.

وقالت ناهد إن أحد المخرجين طلب منها أن يقوم بتصويرها بعد خروجها من الحمام بملابس داخلية، وهذا ما رفضته تماماً، وكان حديثه معها خلال هذه الفترة أنها قدمت مشاهد جريئة في أفلامها يوم للستات وحرامي الجسد وكان ردها عليه أنه أمر شخصي وأن ما يطلبه لم يكن مكتوباً بنص الفيلم الذي قرأته في البداية.

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وأضافت ناهد لسباعي خلال حديثها أن هناك الكثيرين من نجمات الفن بمصر يرفضون تقديم مشاهد ساخنة، ولكل فنان أو فنانة الحق في تقديم هذه المشاهد، وفي نهاية الأمر يكون الموضوع مجرد نقاش بين المخرج والفنان أو الفنانة.

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يشار إلى أن الفنانة ناهد السباعي كانت تنشغل الفترة الماضية بتصوير أحد الأعمال السينمائية الجديدة التي ستطرح خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية.

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