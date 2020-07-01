حفيدة عادل امام تقلده في مدرسة المشاغبين

شاركت هالة حفيدة الفنان عادل إمام متابعيها وأصدقاءها عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك، بمقطع ظهرت من خلاله وهي تقلد جدها الزعيم عادل إمام في أحد مشاهد مسرحيته الشهيرة مدرسة المشاغبين، ونال المقطع الذي نشرته إعجاب الكثيرين من متابعيها وأصدقائها الذين أشادوا بموهبتها.

يشار إلى أن الفنان عادل إمام قد خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل فلانتينو والذي شارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم رانيا محمود ياسين، ودلال عبدالعزيز، وحمدي الميرغني، وداليا البحيري، ووفاء صادق، ومحمد كيلاني، وهدي المفتي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وقد تعرض لانتقادات شديدة بسبب هذا العمل، وطالبه الكثيرون من محبيه بأن يعتزل التمثيل ويكتفي بما قدم طوال العقود الماضية خاصة وأن قوته الجسمانية لم تسمح له بالحركة أمام الكاميرات بشكل كبير، أشار الكثيرون من مشاهدي العمل أن ملامح وجهه قد ظهر عليها تقدمه في العمر بشكل كبير.

وتردد خلال الفترات الماضية الكثير من الشائعات التي أحاطت بعادل إمام والتي دائماً ما تتحدث عن حالته الصحية ودائماً ما يخرج بنفسه أو يخرج نجله رامي إمام لنفي هذه الشائعات.

شاهدي الفيديو :

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