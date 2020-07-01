حكايات عن عزت ابو عوف تخرج في طب الأزهر وعاش في منزل مسكون بالأشباح

يحيي الكثيرون من محبي الفنان الراحل عزت أبو عوف ذكرى وفاته، والتي تحل اليوم الأربعاء 1 يوليو، وسنتعرف من خلال التقرير التالي على أهم محطات مشواره الفني.

فقد ولد محمد عزت أحمد شفيق أبو عوف في 21 أغسطس عام 1948 وكان والده عميد معهد الموسيقي العربية، تخرج من كلية الطب جامعة الأزهر وتخصص في أمراض النساء والتوليد ومارس مهنة الطب لمدة 15 عاماً.

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درس الموسيقي بمعهد الكونسرفتوار وكان من دفعته بالمعهد الموسيقار الكبير عمر خيرت، وأسس خلال فترة شبابة فرقة الفور إم، والتي ضم لها شقيقاته الأربعة «مها ومني ومنال وميرفت»، وهي الفرقة التي ظهر من خلالها المطرب محمد فؤاد.

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كان لعزت أبو عوف مواهب متعددة فقد نجح بشكل كبير في تقديم عدد من البرامج طوال مشواره الفني، كما أنه تولي عدداً من المناصب الفنية، منها رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة دورات، كانت الأنجح على الإطلاق لهذا المهرجان العريق.

كان آخر ظهور له في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات المحمول وشاركه هذا الإعلان المطرب عمرو دياب، وكان ينتظر الكثيرون من محبيه لقاءاته بالبرامج للحديث عن فترة شبابة والمنزل الذي كان يعيش به وكان يسكنه الأشباح أيضاً.

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