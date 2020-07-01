رامز جلال يتحرش بشيماء سيف داخل محطة مترو القبة

انتهى الفنان رامز جلال من تصوير أغلب مشاهد فيلمه الجديد هيكل نظمي، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما، وكان آخر مشاهد رامز جلال الخارجية مشهد داخل محطة مترو القبة، وقام بتصويره بجانب الفنانة شيماء سيف، وكان المشهد عبارة عن مشهد تحرش من بطل الفيلم بشيماء سيف.

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واقترب مخرج الفيلم محمود كريم على الانتهاء من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهد الفيلم ليبدأ بعدها فوراً في مرحلة المونتاج، حيث كان من المقرر الانتهاء من الفيلم خلال الأشهر الماضية ولكنه تأجل عدة مرات بسبب فيروس كورونا، وانشغال الكثيرين من نجوم الفيلم بالعديد من الأعمال الفنية التي عرضت خلال شهر رمضان الماضي.

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هيكل نظمي، بطولة غادة عادل وخالد الصاوي ومجموعة من نجوم الكوميديا منهم بيومي فؤاد وحمدي الميرغني وانتصار، ويجسد خلاله رامز جلال شخصية صحفي يتعرض للعديد من الأزمات، وتجسد غادة عادل شخصية طبيبة تقع في أزمة وتحاول الخروج منها بمساعدة بطل الفيلم.

وكان آخر أفلام رامز جلال فيلم سبع البرمبة، الذي شارك في بطولته محمد عبدالرحمن وجميلة عوض وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.

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