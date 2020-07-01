اليوتيوبر الكوري تشوماد يتابع مسلسل كويتي ويبدي حماسه بعد ردّ الهام الفضالة

انتشرت محادثة بين الممثلة الكويتية الهام الفضالة واليوتيوبير الكوري "شوماد" اشار فيها الأخير إلى أنه يتابع المسلسلات الكويتية، ولكن دون معرفة أي مسلسل بالضبط.

من جهتها، عبرت الهام عن سعادتها بما قاله "شوماد" لها في المجادثة التي حصلت بينهما عبر "انستقرام".

يذكر أن شوماد كان قد رصدّ بعضاً من جوانب الحياة اليومية والأسواق الشعبية والمولات والمطاعم والمقاهي المختلفة خلال تجوله في جدة عند زيارته لها العام الماضي، وتحدث عن محافظة الناس على الصلاة والامتزاج الذي وجده بين الحاضر والماضي، فضلاً عن الترحيب والحفاوة التي يجدها الغرباء من قبل سكان المملكة.

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وكان من أبرز ما قاله عن الانطباع الذي ترسخ لديه بعد زيارته للمملكة: "كانت مخيفة بعض الشيء في البداية، أنا لست خائفاَ على الإطلاق، والناس لطفاء جداً، والبلد جميلة جداً والمقاهي جميلة، ومراكز التسوق كذلك.. المسجد رائع، شكرا لكم، أنا أحبكم يا أهل السعودية".

كما نشر الشاب الكوري مقطع فيديو آخر، وثق فيه تجهيزاته للرحلة إلى المملكة والمراحل التي مر بها حتى وصل إلى جدة، كما استعرض مهارته في ترديد بعض الكلمات العربية.

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