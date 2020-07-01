إحتفلت النجمة التركية فهرية أفجين بعيد زواجها الثالث من زوجها النجم التركي بوراك أوزجفيتبنشر صورة من حفل زفافهما وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "الحب هو كل شيء" مع ايموجي لقلوب بيضاء، ليردّ عليها أوزجيفيت بإيموجي لقلب أبيض وألماس.
Advertisements
on Jun 29, 2020 at 7:28am PDT
يُذكر أن فهرية متوقفة عن تقديم أي أعمال لها علاقة بالدراما منذ ولادة طفلها "كاران" الذي تفرغت لرعايته وهي تحرص على أن لا تخرجه من المنزل بظل وجود فيروس كورونا.
إقرئي ايضًا:
تعرفوا على سعر الكمامة المميزة التي ارتداها سلفستر ستالوني في عيد ميلاد ابنته
توبا بويوكستون تصف منظومة الزواج بـ الفاشلة ..فهل طلاقها هو السبب؟
كانت هذه تفاصيل خبر فهرية أفجين بعيد زواجها الثالث من بوراك أوزجفيت: "الحب هو كل شيء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.