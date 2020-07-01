كشفت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد أنها تعرضت لمكائد كثيرة مؤخراً تمثلت في انتقادها بقسوة مع كل إطلالة جديدة لها أو خبر زواجها أو حتى منشور عادي تتحدث فيه عن هدية تلقتها، لكن الأمر وصل بالبعض لمحاولة إلصاق اسمها في دعوى قانونية للتحقيق معها، قاصدة بذلك قيامها بالدعاية لمنتج طبي يقوم بالكشف المنزلي لفحص الإصابة بعدوى فيروس كورونا".
وأكدت فوز الفهد خلال بث مباشر عبر حسابها على "انستقرام" أن أصحاب هذه المكيدة فشلوا في الأمر، حيث أوضحت بقولها: "أطلع أتكلم عن جهاز كورونا اللي أنا وخيري عليه وحاولوا يرفعون علي قضايا وما صار لأني مو غلطت وأنا إذا غلطانة كل شخص يقدر يحاسبني، وأنا بقول إني مو وايد متعمقة بالعطور وما دشيت وايد".
وعن سبب توقفها عن اختيار اللون الأسود لإطلالاتها الحالية برغم أنه كان من أكثر الألوان المفضلة لها في الماضي، أوضحت فوز الفهد أن السبب هو تغير حالتها النفسية وشعورها حالياً بالسعادة والراحة، وبالتالي صارت تفضل ارتداء الأزياء الملونة.
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كانت هذه تفاصيل خبر فوز الفهد: أنا ما أردّ على الشائعات ولهذا توقفت عن ارتداء الأسود باطلالاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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