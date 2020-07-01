شقيقة محمد رمضان تثير الجدل حول حملها

نشرت إيمان رمضان، شقيقة النجم محمد رمضان، صورة جديدة تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي «إنستجرام».

وعلقت إيمان رمضان على الصورة قائلة: «يااااااارب بنوتة بقااااا والنبي تملا حياتنا اللهم آمين.. وتكون شبهي».

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وأثارت شقيقة محمد رمضان جدلاً كبيراً حول حقيقة حملها، وتوالت عليها تعليقات ما بين التهنئة والسؤال حول حقيقة حملها؛ خاصة أنه لم يمر على زواجها سوى شهر واحد فقط.

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وكان قد عُقد حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان الكبرى إيمان، في إحدى الفيلات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

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