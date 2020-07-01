شقيقة محمد رمضان تثير الجدل حول حملها

نشرت إيمان رمضان، شقيقة النجم محمد رمضان، صورة جديدة تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي «إنستجرام».
وعلقت إيمان رمضان على الصورة قائلة: «يااااااارب بنوتة بقااااا والنبي تملا حياتنا اللهم آمين.. وتكون شبهي».
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وأثارت شقيقة محمد رمضان جدلاً كبيراً حول حقيقة حملها، وتوالت عليها تعليقات ما بين التهنئة والسؤال حول حقيقة حملها؛ خاصة أنه لم يمر على زواجها سوى شهر واحد فقط.
وكان قد عُقد حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان الكبرى إيمان، في إحدى الفيلات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
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