اشرف زكي يحسم الجدل في اعتزال عبلة كامل

حسم الفنان أشرف زكي الجدل في اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل، حيث أكد زكي أن عبلة كامل قد اتصلت به هاتفياً منذ عام تقريباً وأخبرته بأن لديها نية لاعتزال الفن

وأضاف زكي أنه حاول أن يقنعها بعدم الاعتزال، لكنها أكدت له أن الأمر يراودها منذ فترة طويلة، وتفكر فيه بجدية، لكنها لم تخبره بقرارها النهائي.

اقرئي ايضا : صورة جديدة لغادة عبدالرازق بالمايوه برفقة زوجها على البحر

Advertisements



وأوضح زكي أنه منذ ذلك الوقت لم يلتق بها، ولم يهاتفها، خاصة أنه صعب الوصول إليها خلال الهاتف، لكن كل ذلك يؤكد أن اختفاء عبلة كامل طوال هذه الفترة جاء بناء على قرار الاعتزال.

وتابع زكي أنه لا صحة لما تردد حول أن عبلة كامل لم يعرض عليها أعمال فنية، حيث أنها من أكثر الفنانات التي يطلبها المنتجون والمخرجون للعمل؛ بسبب جماهيريتها الكبيرة.

اقرئي ايضا : نجوى ابراهيم مفاجأة الكينج محمد منير في أغنيته «الناس في بلادي»