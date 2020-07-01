أحيت أميرة أبوعوف، أرملة الفنان القدير عزت أبوعوف الذكرى الأولى لوفاته برسالة مؤثرة. وكتبت أميرة أبوعوف، عبر حسابها الشخصي الفيس بوك قائلة: «رحل ولم يترك لنا سوى ماضٍ، عطر لا يُنسى، صوت نتمناه، حضن نفتقده، حب كبير، صور صامتة، شوق لا يبرد، ألم لا ينتهي، أول سنة تعدي بدون وجودك صعب جداً، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء له بقدر حبكم له». اقرئي ايضا : صورة جديدة لغادة عبدالرازق بالمايوه برفقة زوجها على البحر

وأضافت: «بحبك.. هتفضل في قلبي وعقلي طول عمري». Advertisements يُذكر أن عزت أبوعوف قد تزوج من أميرة بعد وفاة زوجته الأولى، حيث كانت أميرة هي مديرة أعماله والمساعدة الخاصة به، وتزوجها بعدما تعرَّض لأزمة صحية، وكانت تضطر أميرة أن تتواجد بجانبه بشكل مستمر، لذلك قرر الزواج منها. اقرئي ايضا : نجوى ابراهيم مفاجأة الكينج محمد منير في أغنيته «الناس في بلادي»

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كانت هذه تفاصيل خبر رمزاً للوفاء والحب الحقيقي.. أرملة عزت ابو عوف تحيي ذكرى وفاته برسالة موثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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