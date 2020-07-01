نجوى ابراهيم مفاجأة الكينج محمد منير في أغنيته «الناس في بلادي»

يقدم الكينج محمد منير في أغنيته الجديدة «الناس في بلادي» مفاجأة بمشاركة وظهور المذيعة نجوى إبراهيم «ماما نجوى» وستطرح الأغنية يوم ٣ يوليو، كما كشف منتجها مصطفى إسماعيل.

أغنية «الناس في بلادي» من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وإنتاج الشركة العالمية، وقد انتهى الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، ويتم وضع اللمسات النهائية عليه حالياً من مونتاج ومكساج، استعدادًا لطرحه في الموعد المحدد.

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منير كان قد بدأ تصوير الأغنية يوم الجمعة الماضي في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة، واستمر التصوير حتى مساء الأحد الماضي إذ كان المخرج أحمد عبدالمحسن يقوم بالتصوير في الفترة من الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً كل يوم.

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يذكر أن نجوى إبراهيم كان آخر لقاء جمعها بالكينج محمد منير عام ١٩٨٤ خلال لقاء مطول وحوار أجرته معه لبرنامجها الشهير «استديو 84» وتحدث في هذا اللقاء الكينج عن مشواره الغنائي، وبداياته وغنى عدداً من أغانيه، منها أم الضفاير، وصبية، وقمر.

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