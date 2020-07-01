ديانا كرزون حددت موعد زواجها

أكدت الفنانة ديانا كرزون انها في حيرة من أمرها حيال موعد زفافها خاصة في ظل الاجراءات المتبعة من قبل الحكومة الأردنية بسبب فيروس كورونا.

وشددت “كرزون” في حديث مع “ذا انسايدر” ان لديها عدة خيارات منها أن تتزوج من دون حفل. أو تتزوج وترتدي فستان الزفاف من دون مدعويين أو أن تدعو حوالي عشرة أشخاص فقط.

ولفتت ديانا ربما تتزوج بين شهري ايلول وتشرين الاول لترى ماذا ستكون القوانين المتبعة حينها بشان صالات الأفراح بعدما منعت الحكومة التجمعات في هذه الصالات.

وكانت جاهة كبيرة من عشيرة “العمري” قد توجهت لطلب يد الفنانة ديانا كرزون حيث ضمت الجاهة النخب الوطنية بكافة مراكزها ومناصبها السياسية والدينية والإعلامية والفنية والنقابية وحشد كبير من اصدقاء العروسين وكان في استقبال الجاهة عدد من ال كرزون وأصدقائهم وانسبائهم. استطاعت الفنانة ديانا كرزون أن تأسر الأنظار اليها بعدما اختارت لهذه المناسبة فستاناً تميز برقي تصميمه وبساطته من ازياء شربل عازار من دار لابورجوازي ما جعل اطلالة ديانا تضج بالأنوثة.